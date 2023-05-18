Джейсон Тейтум рассказал о причинах поражения «Бостона» в матче с «Майами»

Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал поражение своей команды в матче с «Майами Хит».

«Мы пропустили в третьей четверти 46 очков. Это, скорее, вопросы, которые касаются нашей обороны, подборов на чужом щите и быстрых переходов от обороны к атаке и наоборот, а не защиты против шутеров оппонента. На этих моментах мы и сосредоточимся во время завтрашней тренировки», — сказал Тейтум в послематчевом интервью.

Матч закончился победой «Майами» со счётом 123:116. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Хит». Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится или с «Денвер Наггетс», или с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Тейтум закончил матч с 30 очками и семью подборами, но допустил три потери в концовке встречи.