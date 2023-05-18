Маркус Смарт прокомментировал негативную реакцию Маззуллы во время тайм-аута

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт прокомментировал инцидент, произошедший в первой игре финала Восточной конференции с «Майами Хит» (116:123), когда главный тренер команды Джо Маззулла не сумел сдержать эмоции во время тайм-аута.

Напомним, Маззулла во время перерыва общался с командой и в итоге швырнул тактическую доску на пол, показывая собственную фрустрацию от уровня игры команды.

«Джо не любит разгребать за нами, когда мы играем как дерьмо», — сказал Смарт после игры.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.