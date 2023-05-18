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Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»

Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт во время разминки перед первым матчем финала Восточной конференции с «Майами Хит» исполнил необычный бросок.

Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»:

Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.

Что произошло в матче «Бостон» — «Майами»:
Вот вам и 3%. «Майами» прошёлся по «Бостону» в третьей четверти и выиграл матч
Видео
Вот вам и 3%. «Майами» прошёлся по «Бостону» в третьей четверти и выиграл матч
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