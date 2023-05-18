Батлер: я знал, что мы можем сделать этот рывок в плей-офф

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал успешные результаты своей команды в плей-офф.

«Я знал, что мы можем сделать этот рывок в плей-офф. И самое лучшее в этом то, что нам всё равно, что думает каждый из вас. Честно говоря, нам всё равно, если вы выберете нас фаворитами. Мы никогда об этом не думали. Мы знаем, какой коллектив у нас.

Наш круг невелик, но в этом кругу столько любви друг к другу, мы очень сильны вместе. Постоянная уверенность в каждом. Мы выходим на площадку и делаем своё дело. Мы играем в баскетбол правильно, зная, что у нас всегда есть шанс», — приводит слова Батлера Sportskeeda.

Напомним, «Майами» вышел в плей-офф с восьмого места. Команда сенсационно обыграла «Милуоки Бакс» в первом раунде со счётом 4-1. Во втором раунде команда прошла «Нью-Йорк Никс» (4-2). В финале Восточной конференции «Хит» обыгрывают Бостон Селтикс» (1-0).