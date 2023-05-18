Батлер посоветовал «Бостону» чаще использовать Смарта в нападении

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер после первого матча финала Восточной конференции с «Бостоном» (123:116) рассказал, что сопернику стоит чаще использовать разыгрывающего Маркуса Смарта в нападении.

«Маркус играл хорошо весь матч. Смарт принимал верные решения в этой встрече, и «Бостон» забросил много мячей после его пасов. Отмечу, что он отлично защищался и хорошо набирал очки. Уверен, в стане соперника посмотрят видео с его игрой и решат, что им наверняка нужно использовать его чаще. Я бы так и поступил.

Уважаю Маркуса за всё, что он делает как в обороне, так и в нападении. У него важная роль в команде», — приводит слова Батлера MassLive.

Напомним, «Майами» вышел в плей-офф с восьмого места. Команда сенсационно обыграла «Милуоки Бакс» в первом раунде со счётом 4-1. Во втором раунде команда прошла «Нью-Йорк Никс» (4-2). В финале Восточной конференции «Хит» обыгрывают Бостон Селтикс» (1-0).