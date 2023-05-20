«Голден Стэйт» может сделать Боба Майерса самым высокооплачиваемым генменеджером в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» продолжает предпринимать попытки сохранить генерального менеджера Боба Майерса, действующее соглашение с которым истекает 30 июня.
Ранее прошла информация, что клуб и функционер имеют некоторые трудности в переговорах касательно продолжения сотрудничества.
Как сообщает San Francisco Chronicle, «Уорриорз» намерены предложить 48-летнему Майерсу контракт на улучшенных условиях, согласно которому он станет самым высокооплачиваемым генеральным менеджером в НБА.
Напомним, Майерс возглавляет фронт-офис калифорнийского клуба с 2012 года после того, как получил повышение с позиции ассистента генерального менеджера. Именно с его именем связано создание чемпионской команды, которая за последние несколько лет выиграла четыре титула НБА.
Ранее Майерс заявлял, что по окончании сезона возьмёт время, чтобы обдумать своё будущее.
«Кое-кто мудрый как-то давно дал мне совет: «Не принимай решение раньше положенного срока», — сказал Майерс на прошлой неделе.
«Боб такая важная часть нашей организации, не только как одно из её лиц, проводящее встречи с разными представителями и агентами НБА и представляя нас в этом спектре, но также благодаря своим отношениям с другими игроками.
Мы с Бобом большие друзья, у нас отличные рабочие отношения, и я абсолютно надеюсь, что он останется, но также думаю о том, что будет лучше для самого Боба, и если он решит уйти, я, конечно же, поддержу его на все 100% и мы останемся друзьями надолго и впредь», — заявил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.
- 20 мая 2023
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
07:53
-
07:48
-
07:23
-
06:53
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
04:59
-
04:17
-
03:23
-
00:56
-
00:41
-
00:38
- 19 мая 2023
-
23:50
-
22:58
-
22:54
-
22:09
-
22:03
-
21:37
-
21:24
-
20:57
-
20:10
-
19:53
-
18:58
-
18:19