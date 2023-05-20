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Андрей Кириленко: мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»

Андрей Кириленко: мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, кого бы он хотел видеть победителем нынешнего сезона НБА.

«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА. Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. Дважды MVP, надо хоть один титул забрать. Да и регион мне близкий — с другой стороны горы (Кириленко выступал за «Юту». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Кириленко ТАСС.

«Денвер Наггетс» ведёт в серии в рамках финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-0. Третий матч противостояния состоится завтра, в 3:30 по мск.

Победитель серии выйдет в финал НБА, где встретится с командой из Восточной конференции — или с «Бостон Селтикс», или с «Майами Хит».

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