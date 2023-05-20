«Вашингтон» готов подписать Боба Майерса в случае его ухода из «Голден Стэйт»

«Вашингтон Уизардс» объявил о формальном интересе в подписании генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Боба Майерса. Контракт президента по баскетбольным операциям заканчивается грядущим летом.
«Голден Стэйт» на протяжении нескольких месяцев не может договориться о продлении контракта с президентом по баскетбольным операциям Бобом Майерсом. Организация из Сан-Франциско готова сделать Боба самым высокооплачиваемым генменеджером в НБА.
Майерс — архитектор династии «Уорриорз». За последние девять сезонов «Голден Стэйт» семь раз выходил в финал НБА и четырежды становился чемпионом. Боб пришёл в команду в 2011 году, став ассистентом генерального менеджера, а уже в 2012 году сам занял главенствующую позицию.
Генеральный менеджер сообщит о своём решении в ближайшие недели.
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