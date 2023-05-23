Кендрик Перкинс высказался об игре Леброна в 4-м подряд проигранном матче с «Денвером»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в четвёртом матче в рамках финала Западной конференции с «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111. Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА.

«Леброн Джеймс оставил всё на обоих концах площадки. Не могу ничего добавить, кроме как поздравить 38-летнего игрока за его статистические показатели 40-10-9, хотя вот его команда чувствовала себя неважно», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Леброн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач.



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