Гомельский высказался о заявлении Леброна Джеймса по поводу возможного завершения карьеры

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о словах звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса про возможное завершение профессиональной карьеры. Ранее Джеймс подтвердил, что в межсезонье примет решение по этому поводу.
«Леброн в огорчении, в раздражении из-за поражения задумывается об окончании карьеры — ещё не означает, что он эту карьеру закончит. Мне кажется, с его желанием сыграть в одной команде с сыном — а Бронни на подходе — Леброн нас ещё порадует», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.
Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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