Дарвин Хэм: я пришёл в «Лейкерс», чтобы побеждать

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о предстоящем межсезонье после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Лейкерс» проиграли в полуфинале «Денвер Наггетс» — 0-4.

«В новом сезоне у нас будут определённые ожидания. Я пришёл сюда не для того, чтобы одержать больше побед, чем поражений, не для того, чтобы выйти в плей-офф, и не для того, чтобы пробиться в следующий раунд плей-офф. Я пришёл сюда побеждать», — заявил Дарвин Хэм на пресс-конференции.

В регулярном чемпионате «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и вышли в раунд плей-ин, где обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» и вышли в плей-офф.

В 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф НБА «Лейкерс» прошли «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).