Дарвин Хэм: я пришёл в «Лейкерс», чтобы побеждать

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о предстоящем межсезонье после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Лейкерс» проиграли в полуфинале «Денвер Наггетс» — 0-4.
«В новом сезоне у нас будут определённые ожидания. Я пришёл сюда не для того, чтобы одержать больше побед, чем поражений, не для того, чтобы выйти в плей-офф, и не для того, чтобы пробиться в следующий раунд плей-офф. Я пришёл сюда побеждать», — заявил Дарвин Хэм на пресс-конференции.
В регулярном чемпионате «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и вышли в раунд плей-ин, где обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» и вышли в плей-офф.
В 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф НБА «Лейкерс» прошли «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).
- 23 мая 2023
-
17:34
-
16:55
-
16:06
-
15:59
-
15:52
-
15:13
-
14:50
-
14:31
-
13:41
-
13:34
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:22
-
11:02
-
10:36
-
10:23
-
09:52
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
07:36
-
07:15
-
06:53
-
06:42
-
06:31
-
06:17
-
05:34
-
05:09
-
05:01
-
04:51
-
04:37
-
04:36
-
03:02