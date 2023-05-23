Леброн Джеймс: «Денвер» — лучшая команда, с которой я играл в составе «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил уровень «Денвер Наггетс» и отдал должное их центровому Николе Йокичу.

В полуфинале НБА «Денвер» обыграл «Лейкерс» — 4-0 и вышел в финал турнира.

«Мы с Дэвисом говорили в раздевалке и пришли к мнению, что «Денвер», наверно, лучшая команда, против которой нам доводилось играть вместе за эти четыре года. У них отлично подобран состав, всё отлажено. Есть ребята, которые хорошо бросают, хорошо поставлен розыгрыш. Есть умные ребята и габаритные парни. Глубина.

И ещё кое-что. У «Наггетс» есть Никола Йокич. И когда в одном баскетболисте сочетаются такой интеллект и такие габариты, и когда он он выполняет всё на таком высоком уровне, то нельзя допускать много ошибок против него», — приводит слова Леброна ESPN.