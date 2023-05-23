Леброн Джеймс: я всё ещё лучше, чем 90% игроков НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что он по-прежнему лучше, чем большая часть игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я всё ещё лучше, чем 90% игроков НБА. Может быть, чем 95%», — приводит слова Леброна ESPN.

Ранее, после поражения от «Денвер Наггетс» (113:111) в четвёртом матче серии плей-офф и вылета из турнира, Леброн заявил, что подумает об уходе.

В нынешнем сезоне в рамках плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых набирал в среднем за игру 24,5 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 передачи при общем проценте реализации бросала с игры — 49,8.

Перед началом сезона Леброн Джеймс подписал новый контракт с «Лейкерс». По ходу текущего сезона он установил рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру.