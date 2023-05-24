Генменеджер «Денвера»: это лучший сезон Николы Йокича

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут после выхода в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался об игре звёздного центрового команды Николы Йокича.
«Я думаю, это лучший сезон Йокича. Командный успех, индивидуальные выступления игроков и последовательность этих выступлений в этом сезоне не имеют равных», — приводит слова Бута Sportsnaut.
Никола Йокич в нынешнем сезоне принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 24,5 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,8 результативной передачи.
В плей-офф у 28-летнего сербского центрового 15 игр, в которых он набирал 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи.
В финале НБА «Денвер» сыграет с победителем пары «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
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