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Деннис Шрёдер прокомментировал возможный уход Леброна Джеймса из большого спорта

Деннис Шрёдер прокомментировал возможный уход Леброна Джеймса из большого спорта
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер отреагировал на слова звёздного одноклубника Леброна Джеймса о возможном завершении профессиональной карьеры после четвёртого матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4).

«Не вижу такого сценария. Я не знаю, что вообще происходит. Когда в последней игре плей-офф ты выдаёшь 40 очков, 10 подборов и девять передач, то силы поиграть пару лет определённо есть», — приводит слова Шрёдера обозреватель Lakers Nation Райан Уорд.

В нынешнем сезоне в рамках плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 матчах, в которых набирал в среднем за игру 24,5 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 передачи при общем проценте реализации бросала с игры — 49,8.

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