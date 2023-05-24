Гомельский предположил, почему Кармело Энтони так и не стал чемпионом НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о Кармело Энтони. Недавно баскетболист сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Энтони десять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, однако ни разу не становился чемпионом лиги.

«Кармело — один из самых талантливых лёгких форвардов в истории баскетбола. Думаю, он входит в десятку лучших игроков этого амплуа. Очень универсальный игрок, обладавший эффективной техникой.

Его результативность это подтверждает. А не выиграл он титул, как мне кажется, потому что был не настроен на «победу любой ценой». Не обладал «инстинктом убийцы», как говорят мои американские коллеги. Не было у Кармело внутренней мотивации для сверхусилий», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Энтони и рэпер Дрейк сразились в конкурсе трёхочковых бросков: