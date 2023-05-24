Эрик Споэльстра высказался после первого поражения «Майами» в серии с «Бостоном»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о поражении, которое его команда потерпела в четвёртом матче в рамках финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (99:116, 3-1 в серии).

«Наши ребята действительно хотят побеждать, но и «Бостону» тоже есть что сказать. А вообще многое из того, что мы сделали в этом году, давалось нелегко, но мы смогли находить способы, чтобы в итоге побеждать», — сказал Споэльстра в ходе пресс-конференции.

Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» пройдёт в Бостоне. Серия будет продолжаться до четырёх побед. Победитель противостояния выйдет в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где сыграет с «Денвер Наггетс».

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»: