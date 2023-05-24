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Смарт: «Денвер» проделал отличную работу, чтобы повести в серии, но «Бостон» ответил

Смарт: «Денвер» проделал отличную работу, чтобы повести в серии, но «Бостон» ответил
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Атакующий защитник клуба «Бостон Селтикс» американец Маркус Смарт прокомментировал победу команды в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (116:99), который состоялся сегодня, 24 мая.

«Всё, что имеет значение, это предстоящая игра. И мы готовимся выступить перед домашней публикой. «Денвер» проделал отличную работу, чтобы повести в этой серии. Мы же проделали хорошую работу, чтобы ответить, и сейчас мы должны повторить успех. Поэтому следующая игра это всё, что имеет значение», – сказал Смарт на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент счёт в серии между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» 3-1. Пятый матч команд состоится в пятницу, 26 мая, начало – в 3:30 мск.

Ранее Джейсон Тейтум высказался о первой победе «Бостона» в серии «Майами».

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