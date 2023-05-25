НБА прорабатывает варианты с наказанием игроков за симуляцию
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Национальная баскетбольная ассоциации рассматривает возможность введения наказания для игроков, которые симулируют для того, чтобы судьи зафиксировали фол на соперниках, которые в этот момент их опекают. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.
Сообщается, что в качестве наказания арбитрами, скорее всего, будет показываться технический фол и однин штрафной бросок. Существует вероятность, что правило будет протестировано во время Летней лиги в июле.
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад:
Напомним, не так давно польско-американский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохан заявил, что звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс очень много симулирует.
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