НБА прорабатывает варианты с наказанием игроков за симуляцию

Национальная баскетбольная ассоциации рассматривает возможность введения наказания для игроков, которые симулируют для того, чтобы судьи зафиксировали фол на соперниках, которые в этот момент их опекают. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Сообщается, что в качестве наказания арбитрами, скорее всего, будет показываться технический фол и однин штрафной бросок. Существует вероятность, что правило будет протестировано во время Летней лиги в июле.

Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад:

Напомним, не так давно польско-американский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохан заявил, что звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс очень много симулирует.