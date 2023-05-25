«Плевали мы!» Споэльстра – о мнении экспертов, считающих фаворитом «Селтикс», а не «Хит»
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра в резкой форме отреагировал на мнение некоторых специалистов, которые считали фаворитом финальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс», а не его команду. Напомним, после четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу «Майами».
«Плевали мы на это!» — приводит слова Споэльстры Sports Illustrated.
Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» пройдёт в Бостоне 26 мая. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед. Победитель противостояния выйдет в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где сыграет с клубом «Денвер Наггетс», который ранее обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
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