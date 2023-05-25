Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: Леброн Джеймс последние несколько месяцев играл с разрывом сухожилия

Инсайдер: Леброн Джеймс последние несколько месяцев играл с разрывом сухожилия
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс последние несколько месяцев играл с разрывом сухожилия, из-за чего ему может потребоваться хирургическое вмешательство. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в эфире Pat McAfee Show.

По словам Чарании, в случае операции Леброн может пропустить несколько месяцев. При этом инсайдер подчеркнул, что, по его мнению, Джеймс будет играть в следующем сезоне НБА.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер». На счету Джаббара 38 387 очков. У Джеймса после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:

Материалы по теме
Джру Холидэй назвал игрока НБА, которого не смогли бы сдержать ни Леброн, ни Майкл Джордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023