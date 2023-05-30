Эрик Споэльстра: Батлер является движущей силой в защите

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу защиты команды.

«Такие парни, как Джимми Батлер, являются движущей силой в защите. Если ваши лучшие игроки не являются защитниками, трудно создать хорошую защиту. У нас есть Джимми Батлер и Бэм Адебайо, они заботятся о защите и делают трудные вещи. Всё остальное становится проще. Это приверженность к выполнению сложных вещей», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».