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Эрик Споэльстра: Батлер является движущей силой в защите

Эрик Споэльстра: Батлер является движущей силой в защите
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу защиты команды.

«Такие парни, как Джимми Батлер, являются движущей силой в защите. Если ваши лучшие игроки не являются защитниками, трудно создать хорошую защиту. У нас есть Джимми Батлер и Бэм Адебайо, они заботятся о защите и делают трудные вещи. Всё остальное становится проще. Это приверженность к выполнению сложных вещей», — сказал Споэльстра на пресс-конференции.

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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