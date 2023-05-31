Майк Мэлоун рассказал о владельцах «Денвера»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о том, какое влияние оказывают владельца клуба из Колорадо на успехи команды.

«Я упоминал это несколько раз — сделаю это снова. Я чувствую себя действительно удачливым и благословленным тем, что работаю в организации, которой руководят Стэн и Джош Кронке. Восемь лет назад они дали мне шанс возглавить эту команду, и самая важная часть этих последних восьми лет — это их способность быть терпеливыми и подходить к делу с точки зрения общей картины и позволить этому делу вырасти в то, чем оно является сегодня.

Это ненормально в профессиональном спорте, не только в НБА. Во всех моих разговорах со Стэном и Джошем говорилось, что они выигрывали Суперкубки, они выигрывали Кубки Стэнли. Они играли в нескольких отличных командах, с отличными игроками. Но я также знаю, что они любители баскетбола. Джош сам по себе был отличным игроком, и Стэн скажет вам, что он вырос фанатом баскетбола», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.