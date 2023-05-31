Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Мэлоун высказался об успехе Джимми Батлера

Майк Мэлоун высказался об успехе Джимми Батлера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал результативные успехи американского баскетболиста Джимми Батлера в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Знаешь, ты мог бы заняться баскетболом, повысить свой уровень мастерства. Для меня, когда я смотрю на Джимми Батлера, то, что отличает его от большинства игроков, — это драйв, дух соперничества внутри него, неустанная атака.

«Майами Хит». История успеха:
Вот такая она, культура «Хит». Заход «Майами» — ещё не чемпионский, но уже исторический
Вот такая она, культура «Хит». Заход «Майами» — ещё не чемпионский, но уже исторический

Было действительно здорово увидеть пресс-конференцию, которую они показали в прошлом году, когда проиграли, и то, как всё, о чём он говорил в тот момент, как бы осуществилось год спустя, и он вернул эту команду в финал», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уроки истории. Неудачный поход Райли с «Нью-Йорком» и клубные достижения Абдул-Джаббара
Истории
Уроки истории. Неудачный поход Райли с «Нью-Йорком» и клубные достижения Абдул-Джаббара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023