Майк Мэлоун высказался об успехе Джимми Батлера

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал результативные успехи американского баскетболиста Джимми Батлера в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Знаешь, ты мог бы заняться баскетболом, повысить свой уровень мастерства. Для меня, когда я смотрю на Джимми Батлера, то, что отличает его от большинства игроков, — это драйв, дух соперничества внутри него, неустанная атака.

Было действительно здорово увидеть пресс-конференцию, которую они показали в прошлом году, когда проиграли, и то, как всё, о чём он говорил в тот момент, как бы осуществилось год спустя, и он вернул эту команду в финал», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.