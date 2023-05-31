Гомельский рассказал, что надо поменять «Майами» перед серией с «Денвером»
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу предстоящего финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
«Тренеру «Хит» Эрику Споэльстре необходимо многое поменять в тактике защитных действий, готовясь к серии с «Денвером». Определить, что опаснее — передачи Йокича или его собственные атаки кольца, кто будет подстраховывать Адебайо при получении Йокичем мяча, нужно ли сдваиваться на Йокиче при его получении мяча в районе линии штрафного броска? А в атаке ничего менять не нужно», — написал на своём сайте Гомельский.
Ранее аналитики ESPN определили вероятность победы команд «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финале Национальной баскетбольной лиги.
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