Эрик Споэльстра: если «Денвер» захочет играть на вершине горы Эверест, то мы так и сделаем
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра порассуждал о факторе высокогорья в предстоящей финальной серии против «Денвер Наггетс».
«Мы не будем придавать этому значения. Наши ребята в отличной форме. Эти парни готовы к вызову. Если «Денвер» захочет играть на вершине горы Эверест, то мы так и сделаем. Всё будет решаться на площадке. Потом им предстоит сыграть у нас, в Майами.
Если вы хотите, чтобы дело было в этом, мы выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности, вытирая ноги. Всё решится между четырьмя линиями», — заявил Споэльстра на пресс-конференции.
Завтра, 2 мая в 03:30 по мск, состоится первый матч финальной серии между «Майами» и «Денвером». Первые две игры пройдут в столице Колорадо.
Мнение Стэна ван Ганди о Споэльстре
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