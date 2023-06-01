Эрик Споэльстра: вы должны отдать должное тому, как «Денвер» построил собственную культуру
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра порассуждал о важности выстроенной культуры в команде.
«Как бы я определил культуру «Хит»? Я думаю, она уже была давно определена. Можете прочитать все эти тысячи статей на эту тему. Я не думаю, что кому-то интересно об этом слышать. Наша культура — мы в неё верим. Она именно для нас. Она не подойдёт всем.
Я также думаю, что вы должны отдать должное тому, как «Денвер» построил собственную культуру. У них очень всё хорошо в этом отношении. Я не думаю, что это совпадение, что именно мы с «Денвером» вышли в финал, мы смогли добиться такого стабильного успеха», — ответил Споэльстра на пресс-конференции.
Завтра, 2 июня, в 3:30 мск начнётся первый матч финальной серии между «Майами» и «Денвером».
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