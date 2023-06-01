Уиндхорст высказался о возможном переходе Лилларда в «Майами»
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного перехода Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».
«Мне кажется странным говорить о команде, которая находится в финале. Но всё же для «Майами Хит» это имеет большой смысл, если Дэйм станет доступным. У них есть несколько будущих пиков первого раунда, которые они могут обменять. У них есть ряд интересных молодых игроков. Это была бы действительно интересная возможность, если бы он появился на рынке», — приводит слова Уиндхорста Heat Nation.
Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет переходить.
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