Гомельский: жду от финальной серии НБА интересных тренерских решений

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу предстоящего финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
«Я жду от финальной серии интересных тренерских решений, а значит, и увлекательной борьбы. Я не являюсь болельщиком ни Денвера, ни Майами. Буду получать удовольствие от баскетбола», — написал на своём сайте Гомельский.
В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84. Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами».
Ранее аналитики ESPN определили вероятность победы команд «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации.
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