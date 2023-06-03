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Оформит ли Никола Йокич очередной трипл-дабл во втором матче с «Майами»?

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (104:93, 1-0 в серии) отметился трипл-даблом: 27 очков, 14 результативных передач и 10 подборов. Для Йокича это девятый трипл-дабл в текущем плей-офф.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предположить, оформит ли сербский баскетболист очередные «10+10+10» во второй игре серии.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.

Второй матч «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» состоится 5 июня. Начало — в 3:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Майка Мэлоуна.