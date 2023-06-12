Дэмьен Лиллард выразил желание играть вместе с Джереми Грантом за «Портленд»

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассчитывает на то, что руководство «Портленда» сохранит в составе тяжёлого форварда Джереми Гранта. Об этом сообщает Yahoo Sports.
29-летний Грант в межсезонье станет неограниченно свободным агентом в результате истечения трёхлетнего контракта на $ 60 млн. В сезоне-2022/2023 баскетболист заработает $ 20,95 млн.
В минувшем регулярном сезоне форвард принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,5, трёхочковых — 40,1.
Напомним, подопечные Чонси Биллапса по итогам регулярного чемпионата заняли 13-е место в Западной конференции с 33 победами при 49 поражениях. «Портленд» не смог побороться за попадание в плей-ин.
- 12 июня 2023
-
01:03
-
00:39
- 11 июня 2023
-
23:51
-
23:12
-
21:31
-
20:18
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
17:58
-
17:51
-
16:35
-
15:16
-
15:07
-
14:39
-
13:50
-
13:43
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:17
-
11:39
-
11:00
-
10:30
-
10:13
-
09:35
-
07:55
-
06:56
-
06:48
-
05:40
-
04:28
-
03:20
-
03:06
-
02:43