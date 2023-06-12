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Дэмьен Лиллард выразил желание играть вместе с Джереми Грантом за «Портленд»

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассчитывает на то, что руководство «Портленда» сохранит в составе тяжёлого форварда Джереми Гранта. Об этом сообщает Yahoo Sports.

29-летний Грант в межсезонье станет неограниченно свободным агентом в результате истечения трёхлетнего контракта на $ 60 млн. В сезоне-2022/2023 баскетболист заработает $ 20,95 млн.

В минувшем регулярном сезоне форвард принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,5, трёхочковых — 40,1.

Напомним, подопечные Чонси Биллапса по итогам регулярного чемпионата заняли 13-е место в Западной конференции с 33 победами при 49 поражениях. «Портленд» не смог побороться за попадание в плей-ин.