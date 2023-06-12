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Владимир Гомельский: разрыв между баскетболом НБА и Европы сократился

Владимир Гомельский: разрыв между баскетболом НБА и Европы сократился
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о сокращении разрыва между европейским и американским баскетболом.

«Думаю, что количество европейских баскетболистов, выступающих в клубах НБА (некоторые из европейцев стали суперзвёздами лиги), говорит о том, что разрыв между баскетболом НБА и Европы сократился. Вот только удержать лучших европейцев от перехода в НБА никак не удаётся», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Гомельский поделился мыслями о лучшем лёгком форварде в России, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта.

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