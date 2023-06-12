Владимир Гомельский: разрыв между баскетболом НБА и Европы сократился
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о сокращении разрыва между европейским и американским баскетболом.
«Думаю, что количество европейских баскетболистов, выступающих в клубах НБА (некоторые из европейцев стали суперзвёздами лиги), говорит о том, что разрыв между баскетболом НБА и Европы сократился. Вот только удержать лучших европейцев от перехода в НБА никак не удаётся», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее Гомельский поделился мыслями о лучшем лёгком форварде в России, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2023
-
13:36
-
13:06
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:39
-
10:58
-
10:39
-
10:30
-
09:56
-
09:42
-
09:31
-
08:47
-
06:45
-
06:34
-
01:03
-
00:39
- 11 июня 2023
-
23:51
-
23:12
-
21:31
-
20:18
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
17:58
-
17:51
-
16:35
-
15:16
-
15:07
-
14:39
-
13:50
-
13:43
-
13:30
Партнерский контент