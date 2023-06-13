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Кузма, Ховард, Джонсон и Перкинс отреагировали на чемпионство «Денвера»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Различные баскетбольные деятели отреагировали на это событие. Бывший игрок НБА, ныне известный эксперт Кендрик Перкинс написал в соцсетях:

«Поздравляю моих братьев Реджи Джексона, Джеффа Грина и Иша Смита с победой в их первом чемпионате НБА и получением колец»

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма был более лаконичен.

«У Кентависа Колдэулл-Поупа два перстня. О да!»

Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон отметил отдельно серба Николу Йокича.

«Поздравляем Николу Йокича, MVP финала НБА! 600 очков, 269 подборов и 190 передач в плей-офф!»

А так отреагировал Дуайт Ховард:

«Поздравляем «Денвер Наггетс» с потрясающей победой в чемпионате».