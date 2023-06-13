Кузма, Ховард, Джонсон и Перкинс отреагировали на чемпионство «Денвера»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Различные баскетбольные деятели отреагировали на это событие. Бывший игрок НБА, ныне известный эксперт Кендрик Перкинс написал в соцсетях:
«Поздравляю моих братьев Реджи Джексона, Джеффа Грина и Иша Смита с победой в их первом чемпионате НБА и получением колец»
Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма был более лаконичен.
«У Кентависа Колдэулл-Поупа два перстня. О да!»
Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон отметил отдельно серба Николу Йокича.
«Поздравляем Николу Йокича, MVP финала НБА! 600 очков, 269 подборов и 190 передач в плей-офф!»
А так отреагировал Дуайт Ховард:
«Поздравляем «Денвер Наггетс» с потрясающей победой в чемпионате».
- 13 июня 2023
-
07:51
-
07:45
-
07:26
-
07:22
-
07:11
-
07:11
-
06:39
-
06:30
-
06:27
-
06:02
-
05:42
-
05:31
-
05:31
-
04:28
-
03:53
-
03:02
-
02:37
-
01:17
-
00:29
-
00:09
- 12 июня 2023
-
23:36
-
23:02
-
22:31
-
21:40
-
21:20
-
21:20
-
20:48
-
20:29
-
20:09
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
18:26
-
17:53
-
17:36