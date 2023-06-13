Уокер Кесслер данчит и ставит блок-шоты детям. Видео

Центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер опубликовал видеоподборку с моментами своей игры вместе с детьми.

Уокер Кесслер не поддается детям:

Уокер Кесслер в этом сезоне дебютировал в НБА. В среднем за игру он набирал 9,2 очка, делал 8,4 подбора и 0,9 передачи. Всего он принял участие в 74 матчах.

Кесслер также был включён в символическую пятёрку лучших новичков НБА регулярного сезона-2022/2023.