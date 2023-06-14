Генменеджер «Жальгириса» Мотеюнас близок к назначению новым директором Евролиги

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас может стать новым генеральным директором Евролиги, сообщает Basket News.

По информации источника, 42-летний Мотеюнас является главным фаворитом на должность руководителя Евролиги, которая станет вакантной после 31 июля, когда истечёт контракт действующего генерального директора Маршалла Гликмана. В четверг, 15 июня, акционеры Евролиги проведут заседание, на котором примут решение о назначении нового менеджера. Ожидается, что в случае назначения Мотеюнасу придётся отказаться от своих обязанностей в «Жальгирисе».

Мотеюнас — один из четырёх руководителей клубов Евролиги, дважды признававшихся лучшими директорами по итогам года. Он также вошёл в историю, став первым, кто одержал две победы подряд в 2018 и 2019 годах.