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Егор Кулешов переподписал контракт с «Хапоэлем» Беэр-Шева

Егор Кулешов переподписал контракт с «Хапоэлем» Беэр-Шева
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Российско-израильский игрок Егор Кулешов останется в израильском клубе «Хапоэль» Беэр-Шева ещё на один сезон, сообщает телеграм-канал «Перехват. Канал о баскетболе».

Бывший игрок УНИКСа имел предложения из российских клубов, однако он решил остаться в Израиле. Прошлый сезон для игрока оказался крайне удачным. По итогам сезона он был признан одним из лучших десяти игроков турнира. В апреле 2023 года он получил награду «Лучший израильский игрок месяца».

«Хапоэль» вместе с Кулешовым дошёл до четвертьфинала розыгрыша национального чемпионата, где уступил будущему обладателю титула «Маккаби».

Кулешов родился в Волгограде в 1994 году, где прожил первые шесть лет. Далее он рос уже в Израиле, а в 2011 году переехал в Америку, где провёл семь лет, играя на школьном и студенческом уровнях.

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