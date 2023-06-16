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Решающий матч финала греческого чемпионата был прерван из-за беспорядков фанатов

Решающий матч финала греческого чемпионата был прерван из-за беспорядков фанатов
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Вчера, 15 июня, в Афинах на стадионе «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)» проходил четвёртый матч финальной серии греческого чемпионата между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Матч был остановлен в конце третьей четверти при счёте 63:35 в пользу «Олимпиакоса» из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

С учётом разгромного счёта судьи приняли решение не продолжать игру и присудили победу «Олимпиакосу». Тем самым клуб из греческого города Пирей выиграл в серии со счётом 3-1 и стал во второй раз подряд победителем национального чемпионата.

«Олимпиакос» стал 13-кратным чемпионом Греции. По количеству титулов клуб уступает только «Панатинаикосу», у которого их 39. Помимо этого, пирейский клуб является трёхкратным победителем Евролиги.

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