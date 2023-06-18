Источник: Брэдли Бил будет обменян в ближайшее время

Обмен звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била произойдет уже в ближайшее время. Об этом сообщает Джош Роббинс из The Athletic у себя в социальных сетях.

Сообщалось, что «Майами Хит» предложили в обмен на Брэдли Била Кайла Лоури, Данкана Робинсона и несколько драфт-пиков первого раунда. Также интерес к игроку проявляли такие команды, как «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, ранее «Вашингтон» дал Билу разрешение на обмен. По информации Bleacher Report, американец заинтересован в переходе только в те клубы, которые будут претендовать на победу в чемпионате.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и всю карьеру провёл в составе «Вашингтон Уизардс».