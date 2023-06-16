Крис Пол: мне не хочется никуда уходить из «Финикса»

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол рассказал, что не хотел бы покидать команду. Пол высказался на фоне активных слухов о том, что команда из Аризоны хочет избавиться от игрока путём отчисления.
«Мне не хочется никуда уходить из «Финикса». Вы никогда от меня не услышите того, чтобы я вышел и заявил, что не хочу быть в той или иной команде, понимаете, о чём я? Я не такого типа человек. Понимаю, что наша лига — это бизнес. Так что посмотрим», — приводит слова Пола портал CBS Sports.
По контракту Пол будет получать $ 28,4 млн. «Финикс» заинтересован в перестроении команды под Букера и Дюранта и поэтому рассматривает вариант выкупа контракта опытного баскетболиста.
Крис выступает за «Финикс» с 2020 года. В 2021 году «Санз» с Полом вышли в финал НБА, где уступили «Милуоки Бакс».
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