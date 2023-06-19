В «Майами» определились со звездой НБА, которую попытаются заполучить в межсезонье
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард попал в сферу интересов «Майами Хит». Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Крис Хэйнс.
«В центре внимания «Майами» находится суперзвезда «Портленда» Дэмьен Лиллард. В команде искренне верят, что это может быть то межсезонье, когда ветеран захочет сменить обстановку», — написал Хэйнс.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающий принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 передачи.
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
Ранее о Лилларде высказался трёхкратный чемпион НБА, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд.
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