В «Майами» определились со звездой НБА, которую попытаются заполучить в межсезонье

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард попал в сферу интересов «Майами Хит». Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Крис Хэйнс.

«В центре внимания «Майами» находится суперзвезда «Портленда» Дэмьен Лиллард. В команде искренне верят, что это может быть то межсезонье, когда ветеран захочет сменить обстановку», — написал Хэйнс.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающий принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 передачи.

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

Ранее о Лилларде высказался трёхкратный чемпион НБА, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд.