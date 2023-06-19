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Крис Пол рассказал, как потратил первые большие деньги

Крис Пол рассказал, как потратил первые большие деньги
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, который в скором времени должен стать игроком «Вашингтон Уизардс» в результате обмена, рассказал, как впервые получил большие деньги. По словам Пола, до того как он начал профессионально заниматься баскетболом, на его счету был $ 151. Когда стало понятно, что он сможет стать профессиональным игроком, с ним начали связываться агенты, и один из них предложил ему аванс в $ 25 000, чтобы подписать контракт.

«Я отправился в банк, просто чтобы посмотреть, как выглядит выписка. Я был молод, у меня никогда не было таких денег, как сейчас. В общем, я получил выписку, и там было указано, что на моём счету 25 151 доллар.

Первое, что я сделал, это пошёл в торговый центр. Я повёл туда свою девушку, приятеля и его девушку. Мы зашли в магазин одежды, и я сказал: «А теперь каждый купит себе что-нибудь!» — сказал Пол в эфире The Shop UNINTERRUPTED.

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