Крис Пол: некоторые мои и Леброна партнёры младше наших детей
Поделиться
38-летний разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол рассказал об уникальной перспективе восприятия, которая открывается многолетним ветеранам лиги.
«Я всегда говорю, что у старших игроков, таких как я или, например, Леброн, есть уникальное восприятие. Во многом поэтому мы до сих пор играем, верно? Молодое поколение в раздевалке, наши дети их возраста, некоторые мои товарищи младше моего сына, представляете?.. Но вообще это круто, забавно, это заставляет меня чувствовать себя молодым», — рассказал Пол на шоу The Shop.
И Леброну, и Крису Полу — по 38 лет. В следующем сезоне, Леброн будет самым возрастным игроком лиги, учитывая, что Кармело Энтони, Андре Игуодала и Юдонис Хаслем объявили о завершении профессиональных карьер.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2023
-
14:12
-
13:54
-
13:30
-
13:14
-
12:27
-
11:57
-
10:48
-
10:33
-
10:04
-
09:24
-
09:00
-
00:51
- 17 июня 2023
-
23:43
-
21:58
-
20:51
-
18:49
-
18:34
-
17:55
-
16:18
-
15:09
-
14:59
-
13:28
-
12:47
-
12:05
-
11:53
-
11:31
-
11:24
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
08:19
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25
Партнерский контент