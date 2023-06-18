Крис Пол: некоторые мои и Леброна партнёры младше наших детей

38-летний разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол рассказал об уникальной перспективе восприятия, которая открывается многолетним ветеранам лиги.

«Я всегда говорю, что у старших игроков, таких как я или, например, Леброн, есть уникальное восприятие. Во многом поэтому мы до сих пор играем, верно? Молодое поколение в раздевалке, наши дети их возраста, некоторые мои товарищи младше моего сына, представляете?.. Но вообще это круто, забавно, это заставляет меня чувствовать себя молодым», — рассказал Пол на шоу The Shop.

И Леброну, и Крису Полу — по 38 лет. В следующем сезоне, Леброн будет самым возрастным игроком лиги, учитывая, что Кармело Энтони, Андре Игуодала и Юдонис Хаслем объявили о завершении профессиональных карьер.