Эксперт — об обмене Брэдли Била в «Финикс»: «Уизардс» облажались

Известный обозреватель НБА Кевин О'Коннор поделился мнением о решении «Вашингтон Уизардс» обменять звёздного разыгрывающего Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Уизардс» облажались, когда прописали в его супермаксе пункт о блокировке обмена. Они должны были отправить его в другую команду, а не продлевать. Как и ожидалось, всё закончилось таким конфузом», — написал О'Коннор.

Бил дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтона». Действующий контракт 29-летнего спортсмена рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).

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