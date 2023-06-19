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Алексей Бабушкин перешёл в «Пари НН»

Алексей Бабушкин перешёл в «Пари НН»
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Российский форвард Алексей Бабушкин присоединился к «Пари Нижний Новгород».

«Всегда приятно видеть в составе нашей команды уроженцев Нижегородской области, и в следующем сезоне таких игроков будет больше. Воспитанник павловского баскетбола форвард Алексей Бабушкин (29 лет, 197 см) – новый игрок «Пари Нижний Новгород». Соглашение с баскетболистом рассчитано на один сезон.

Свой баскетбольный путь Алексей начинал в павловском «Торпедо» под руководством хорошо знакомого нижегородским любителям баскетбола тренера Владимира Васильевича Барышникова.

Приветствуем Алексея и желаем ему больших успехов в составе нашей команды!» — сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Бабушкин выступал в составе красноярского «Енисея». Средняя статистика Алексея составила 2,8 очка, 1,4 подбора, 0,6 ассиста, 0,2 перехвата.

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