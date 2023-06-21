Лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард назвал свою главную цель в карьере

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что главной его целью является победа в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, отношение окружающих играет большую роль. Многие могут сказать: «У тебя нет чемпионского кольца». Мы же видим, как люди относятся к Чарльзу Баркли. А он был великим игроком. Так что, конечно, победа в чемпионате стоит для меня на первом месте в списке приоритетов.

Когда я тренируюсь и начинаю сезон, то думаю о том, чтобы выиграть в этом году. Так что да, титул многое значит. Но всё-таки, даже если я его не выиграю, это ещё конец», — приводит слова Лилларда Hoopshype.

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