Лиллард: хочу играть до 38 или 39 лет — трудно отказаться от того, чем занимался всю жизнь

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, сколько ещё лет он готов играть на самом высоком уровне.

«У меня контракт ещё на четыре года, и в конце этого периода мне исполнится 36 лет — так что я, по крайней мере, точно буду играть до этого возраста. Вероятно, я скажу даже, что хочу играть до тех пор, пока мне не исполнится 38 или 39.

Сейчас трудно сказать. Когда придёт время, трудно будет отказаться от того, чем ты занимался всю свою жизнь. Я не собираюсь загонять себя в угол. Пока я играю, буду хорошим игроком. Думаю, это зависит и от того, выиграю ли я чемпионат, и если это произойдёт, то когда», — приводит слова Лилларда Clutch Points.

Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».