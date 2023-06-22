Action Network: Кузма хочет зарплату в $ 30 млн за сезон

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма, ранее принявший решение отказаться от опции продления игрока и ставший неограниченно свободным агентом, хочет получать по новому контракту $ 30 млн, сообщает Action Network.
По информации источника, «Уизардс» планируют перестройку и велика вероятность того, что в «Вашингтон» игрок не вернется. С ссылкой на источники в лиге издание сообщает, что Кузма намерен получать порядка $ 30 млн за сезон.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайл Кузма принял участие в 64 матчах, в которых в среднем за игру набирал 21,2 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,7 результативные передачи.
Кузма выступал за «Вашингтон» на протяжении двух сезонов. До этого 27-летний форвард был игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».
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