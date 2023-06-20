Эдриан Войнаровски: Кайл Кузма отказался от опции игрока и станет свободным агентом

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма отказался от опции игрока и станет неограниченно свободным агентом.

«Источники ESPN сообщают, что форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма отказался от опции игрока стоимостью $ 13 млн и стал свободным агентом. Кузьма станет одним из самых заметных игроков на рынке свободных агентов. Возвращение в «Вашингтон Уизардс» по новому контракту также остаётся возможным», — написал Войнаровски в своём «Твиттере».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кайл Кузма принял участие в 64 матчах, в которых в среднем за игру набирал 21,2 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.