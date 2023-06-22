Инсайдер раскрыл планы «Голден Стэйт» на Криса Пола после его обмена на Джордана Пула

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» планирует сохранить Криса Пола, который стал её игроком в результате обмена с «Вашингтон Уизардс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Крис Хайнс.

Ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Вашингтон» и «Голден Стэйт» находятся на финальной стадии сделки об обмене Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.

38-летний Пол провёл в Национальной баскетбольной ассоциации уже 18 лет. Он выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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