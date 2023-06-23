Крис Пол после обмена в «Голден Стэйт» станет рекордсменом НБА

Ни один игрок, выбиравшийся несколько раз в сборную всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, не был обменян больше раз, чем Крис Пол. Об этом информирует HoopsHype.

Пять раз обмены происходили с участием Чонси Биллапса, Глена Райса, Эдриана Дэнтли. Пол поучаствовал в шести сделках.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» находятся на финальной стадии обмена Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.

В нынешнем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

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